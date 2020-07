A Brigada Militar (BM) recebeu uma denúncia anônima no início da noite desta segunda-feira (6), de que dois indivíduos estavam desmanchando um carro na frente de uma residência no bairro Caravágio. Ao chegarem ao local, os Policiais Militares (PMs) avistaram a cena e abordaram os suspeitos. Os dois tentaram fugir ao ver a viatura, mas foram capturados.

Ao consultarem o sistema, os PMs confirmaram que o veículo que estava sendo desmanchado estava em situação de furto e também com as placas clonas. Durante revista aos indivíduos, a BM apreendeu um revólver calibre 38 milímetros e porções de drogas como maconha, crack e cocaína.

Outro automóvel que estava na frente da residência, com um homem e dois adolescentes, também foi abordado. No veículo foram encontrados meio quilo de crack, aproximadamente 250 gramas de cocaína e uma quantia em dinheiro no valor de 12 mil reais. Ao entrarem na casa, os agentes ainda apreenderam quatro aparelhos celulares, dois videogames e diversas peças de carros sem procedência.

Os três homens foram presos e os dois menores apreendidos. Segundo a BM, dos cinco, quatro já possuíam antecedentes por tráfico de drogas. Todos foram encaminhados a Delegacia de Polícia da cidade, onde foi registrada a ocorrência.

Fotos: BM

