A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas no Litoral Norte gaúcho. Na noite de segunda-feira (22), três homens foram presos em uma residência no bairro Dunas. A ação, realizada pelos agentes da Força Tática do 2o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), ocorreu após denúncia de que indivíduos estariam traficando na região.

Durante buscas na casa, foram encontradas 42 porções de drogas como crack, maconha e cocaína, além de aproximadamente 360 reais em dinheiro. Segundo a BM, Os presos, que têm entre 19 e 41 anos de idade, possuem antecedentes por crimes como posse ilegal de arma de fogo, ameaça, roubo, furto e tráfico de entorpecentes. O trio foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, a Delegacia de Polícia (DP) da cidade para registro de ocorrência.

FOTO: BM