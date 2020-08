Os agentes do Comando Ambiental da Brigada Militar (BM) realizaram ações de combate a crimes contra a fauna e abigeato em áreas rurais de municípios do Litoral Norte durante todo o final de semana. Na tarde de sábado (25), a Patrulha Ambiental (Patram) atuou na Lagoa de Itapeva, localizada nos municípios de Arroio do Sal, Dom Pedro de Alcântara e Três Cachoeiras. Segundo a Patram, nenhuma ocorrência foi registrada.

Durante a noite de sábado, a Patram realizou fiscalização na Zona rural de Tramandaí. Ao todo, foram abordados 10 veículos e 15 pessoas, não sendo registrada nenhuma irregularidade. Já na manhã de domingo (26), as ações foram realizadas na ponte do Rio Capivari, localizada na ERS-040, no município de Capivari do Sul. Os agentes da Patram de Osório fiscalizaram 10 carros e abordaram de 16 pessoas, não realizando nenhuma prisão.

Foto: Patram