Os agentes da Brigada Militar (BM) realizaram uma série de ações no Estado, por meio da Campanha Natal Solidário. A Campanha teve como objetivo arrecadar materiais para doação às famílias em situação de vulnerabilidade. Ao todo, foram arrecadados brinquedos, roupas, materiais escolares, alimentos não perecíveis, entre outros itens. Centenas de crianças foram alcançadas em todo o Estado e receberam o carinho dos brigadianos em forma de presentes.

No Litoral Norte, as ações foram realizadas entre os dias 22 e 24 de dezembro. Em Tramandaí, foram entregues 50 kits de guloseimas e 20 kits contendo materiais escolares, para crianças do bairro Parque dos Presidentes. Já em Capão da Canoa, os agentes do 2o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) doaram 255 brinquedos para alunos carentes da Escola Municipal Marieta Ferreira Lessa, no bairro Arco Iris.

No dia 23 de dezembro foi a vez dos policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizarem a entrega dos materiais arrecadados durante a Campanha. Ao todo, foram doados 1.890 quilos de alimentos, 1.059 peças de roupas, 1.580 brinquedos/jogos, 264 livros infantis e 160 máscaras de proteção. A distribuição dos itens foi feira para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica nos municípios de Osório, Balneário Pinhal, Caraá, Cidreira, Maquiné, Mostardas, Santo Antônio da Patrulha e Tavares.

OUTRAS AÇÕES

Durante a tarde de terça-feira (22/12), os Policiais Militares (PMs) foram até o bairro Guarita, em Torres, para realizar o sonho de Pedro Henrique. O menino de três anos de idade havia mandado uma carta aos PMs, onde ele contava o seu sonho de se tornar policial. Na carta, a criança pedia uma farda e um martelo de brinquedo do super-herói Thor. Os policiais se mobilizaram e conseguiram atender o pedido do menino. Não bastasse isso, os agentes também realizaram a entrega de cestas básicas e presentes para Pedro e os outros seis irmãos.

Também no dia 22 desse mês, os agentes da Polícia Civil realizaram ações no município de Balneário Pinhal. Ao todo, 115 crianças do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Túnel Verde, CRAS Magistério e da Casa de Passagem da cidade receberam os brinquedos.

Vale ressaltar que todas as ações foram realizadas com os cuidados necessários devido à pandemia, com uso de máscara, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento. Em Pinhal, por exemplo, três crianças estiverem no local para a entrega simbólica dos presentes. Os demais brinquedos foram entregues para os coordenadores de cada casa de assistência, para que fossem distribuídos em suas sedes. Também foram entregues presentes para crianças de famílias carentes, levando carinho e alegria para os pequenos, sempre respeitando os protocolos sanitários.

NATAL SOLIDÁRIO

A ação Natal Solidário da Brigada Militar faz parte da Campanha Solidária da Instituição. Ela está no rol de ações como a Cabelos de Aço das Brigadianas, Doação de Leite Materno, Doação de Sangue, entre outras. Teve como período de realização 25 de novembro a 24 de dezembro. O público alvo da ação foram crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica em várias cidades do estado.

Desde o final de novembro, os batalhões e Comandos Regionais da Corporação viraram postos de coleta para arrecadação de brinquedos e demais presentes. Ao todo foram arrecadados 26.659 itens, sendo eles 24.691 brinquedos e jogos, 529 máscaras de proteção e 1.430 livros infantis. Além desses presentes, várias crianças com sonho de serem policiais ganharam a tão sonhada farda tamanho infantil. A distribuição dos presentes foi realizada na última semana por policiais militares, alguns inclusive vestidos de Papai Noel, e respeitou as medidas sanitárias de combate à Covid-19.

FOTOS: BM