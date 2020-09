A Brigada Militar (BM), por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), está organizando a Campanha Criança Feliz. A ação solidária tem como objetivo arrecadar brinquedos, jogos, livros infantis e máscaras de proteção para presentear as crianças de famílias em vulnerabilidade. As doações podem ser feitas até o dia 10 de outubro e vão ser entregues no dia 12 do mesmo mês, quando é comemorado o Dia das Crianças.

Aqui no município as doações podem ser entregues nas unidades do 8o Batalhão de Policiamento Militar (BPM) ou no Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO Litoral), localizados na Rua Marechal Floriano, no bairro Caiu do Céu, de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 18h e 30min.

EDUCA HOJE REALIZA DOAÇÕES

A Associação Comunitária Educa Hoje resolveu se engajar com a Campanha Criança Feliz. Nessa semana, a instituição da cidade realizou a doação de inúmeros brinquedos, que vão ser entregues a crianças carentes. A entrega foi realizada pela representante da Associação, Tatiana de Moraes Klafke.

Tatiana, que é sargento da reserva da BM, foi recebida pelo comandante do 8º BPM, major Paulo Eduardo Dutra dos Santos, juntamente com o comandante da Companhia Policial de Osório, capitão Quadros, o chefe da 1ª Seção do 8º BPM, capitão Rogério, e a soldado Joice.

VALE RESSALTAR

A Associação Comunitária Educa Hoje é uma instituição sem fins lucrativos, que atua no município, promovendo cursos profissionalizantes, oficinas culturais e atividades esportivas, com foco no desenvolvimento sociocultural de crianças e adolescentes osorienses.

Fotos: BM