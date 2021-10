Em mais uma ação de combate à criminalidade no Litoral Norte gaúcho, os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), juntamente com os policiais do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM), deflagraram na tarde da última sexta-feira (22), a Operação Ferro-Velho. As ações foram realizadas nos municípios de Balneário Pinhal, Cidreira, Mostardas e Tavares, contando com a presença de 11 Policiais Militares (PMs).

A Operação tem como objetivo fiscalizar desmanches e ferros-velhos buscando coibir crimes ambientais e a receptação de objetos oriundos de furtos, principalmente fios de energia elétrica e de telefonia.

Ao todo, foram fiscalizados oito estabelecimentos, sendo confeccionados três termos circunstanciais por crime ambiental. Além disso, um homem acabou sendo preso. Segundo a BM, o indivíduo tentou fugir ao ver os policiais, mas acabou sendo capturado e levado à Delegacia.

Com o indivíduo foram apreendidos: um revólver calibre 38 milímetros com numeração raspada e 10 munições intactas. Também foi encontrada uma bolsa com 72 porções de cocaína, duas porções de maconha, uma máquina de cartão de crédito, sete celulares e 152 reais em dinheiro. De acordo com a Brigada, o preso vai responder pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Fotos: BM

