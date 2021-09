Em mais uma etapa da Operação Força Tática realizada na quinta-feira (23), a Brigada Militar (BM), por meio do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) efetuou três prisões. Ao todo, foram apreendidas 270 gramas de drogas como crack, cocaína e maconha. Também foi apreendida uma balança de precisão, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro. As ações foram realizadas nas cidades de Imbé e Tramandaí.

Vale ressaltar que Operação visa a abordagens de veículos e pessoas, durante a atividade de policiamento ostensivo e em barreiras policiais, saturando áreas sensíveis para a apreensão de objetos ilícitos, assim reprimindo delitos como homicídios, tráfico de drogas, armas e crimes em geral. Outras ações como essa devem ocorrer nos próximos dias.

Foto: BM

