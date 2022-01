Barbeiro Felipe fez a doação de oito mechas de seu cabelo. – Foto: BM

OSÓRIO – A Campanha Cabelos de Aço, realizada pela Brigada Militar (BM), segue em 2022. Nesta semana, o 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) recebeu mais oito mechas de cabelo. A doação foi feita por um dos barbeiros da Barbearia da 15, Felipe Locatelli.

Segundo Felipe, ele ficou sabendo da ação solidária e decidiu realizar esse gesto de amor ao próximo. O barbeiro pediu para o proprietário da barbearia, Mateus Nunes, cortar 15 centímetros de seu cabelo que vinha cultivando há três anos para doar. Vale ressaltar que essas mechas são utilizadas na fabricação de perucas, as quais vão ser doadas a mulheres e crianças em tratamento contra o câncer.

Quem tiver interesse em participar da campanha pode fazer a doação de mechas em qualquer quartel da Brigada Militar ou deixar em algum salão de beleza parceiro. Em Osório, as doações podem ser realizadas diretamente na sede do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral (CRPO Litoral), localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 4, no bairro Caiu do Céu. Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio do telefone (51) 3663-5903.

