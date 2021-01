A Brigada Militar (BM) segue recebendo doação de mechas de cabelo. As ações fazem parte da Campanha Cabelos de Aço, a qual tem objetivo de ajudar mulheres e crianças no tratamento do câncer, por meio das doações de cabelos. Todo o cabelo é transformado em perucas e repassados para as pacientes, como forma de estímulo para a autoestima delas.

Na semana passada, os agentes do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral (CRPO Litoral) receberam a visita de duas meninas, que realizaram as doações. Na quarta-feira (6), a pequena Maria, acompanhada do pai, o soldado da Brigada Militar (BM), Éderson de Sousa Silva, entregou uma mecha de cabelo de 30 centímetros. Já na quinta-feira (7), foi a vez de Marina realizar a doação. Acompanhada de sua Tia, Manoela Cardoso, a menina de 10 anos de idade, moradora da localidade de Palmital, foi recebida pela sargento Daitx e pela soldado Gislaine.

As doações das mechas de cabelo podem ser entregues na sede do CRPO Litoral, na Rua Marechal Floriano Peixoto, 4, no bairro Caiu do Céu. Sempre de segunda a sexta-feira, até às 17h.

Fotos: BM