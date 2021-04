ACampanha Cabelos de Aço, realizada pela Brigada Militar (BM) segue em 2021. Na última quarta-feira (7), a osoriense de 25 anos de idade, Lisiane Benck, esteve na sede do quartel do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) para a doação de uma mecha de seu cabelo para a Campanha. Lisiane disse que ficou sabendo da ação solidária por meio do Salão VIP, e decidiu participar.

Desde o ano passado, a BM iniciou uma parceria com empresários donos de barbearias e salões de beleza, os quais recolhem as mechas doadas pelos clientes e depois entregam a sede da Brigada. Vale ressaltar que essas mechas são utilizadas na fabricação de perucas, as quais vão ser doadas a mulheres e crianças em tratamento contra o câncer.

OUTRA DOAÇÃO

Na sexta-feira (9), foi a vez da pequena Ana Laura Fernandes participar da Campanha. Acompanhada da mãe Carla Klazer, a menina de sete anos entregou uma mecha de seu cabelo a soldado do 8o Batalhão de Policiamento Militar (BPM), Paula de Ávila Souza.

Quem tiver interesse em participar da campanha pode fazer a doação de mechas em qualquer quartel da Brigada Militar ou deixar em algum salão de beleza parceiro. Em Osório, as doações podem ser realizadas diretamente na sede do CRPO Litoral, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 4, no bairro Caiu do Céu. Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio do telefone (51) 3663-5903.

Foto: BM

Foto: BM