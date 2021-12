RUMORES na cidade dão conta de que o presidente do Grêmio Romildo Bolzan não tem sido bem recebido pelos admiradores do time. Tanto é assim que nem mesmo onde costuma comparecer para bate papo com amigos em bar da cidade tem ouvidos desaforos, e isto tem ocorrido até mesmo no seu refúgio num condomínio da cidade. Há quem diga que vizinhos até tentaram agredir fisicamente sendo defendido pelo ex-deputado Ciro Simoni. Rebaixamento provável do time para a série B já está fazendo estragos na vida política e de presidente do maior clube de futebol gaúcho e um dos maiores do Brasil.

DESMEMBRAMENTO de secretarias municipais está gerando descontentamento e dissabores a alguns emedebistas. Prefeito Roger sob pressão interna diante da possibilidade de vir a nomear o ex-vice prefeito Eduardo Renda para a Secretaria de Turismo. Se o secretário Lucas Azevedo resolver voltar à Câmara criará outro problema, pois assim o vereador Júlio Mirim seria o primeiro afetado, enquanto João Pereira estiver de licença, mas ao retornar sobrará para o primeiro suplente Dudu Pelegrini deixar o Legislativo.

CORRETA a postura do vereador Charlon Müller em cobrar ações do Programa Jogue Limpo que parece estar paralisado. Em campanha havia sido citado como um programa a ser aperfeiçoado, mas parece estar sendo esquecido. A importância está na conscientização da cidade para a destinação correto do lixo e na manutenção das áreas de descarte como o transbordo, a coleta seletiva. Também seria importante dar visibilidade ao programa a começar com a utilização de lixeiras personalizadas com o programa. Mesmo no centro da cidade não há lixeiras ou locais para as “bitucas”. Recursos existem, mas tem que haver ação e proposição para incrementar o programa.

DESMEMBRAMENTO da Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura deverá ocorrer no próximo ano se previsto no orçamento do município e haver o projeto de lei de recriação da secretaria da Agricultura. O sucateamento e a falta de interesse do secretário em disponibilizar recursos para máquinas e equipamentos agrícolas é jogar os pequenos produtores no ostracismo e desestimular a fixação do homem no meio rural. É hora de pensar no desenvolvimento da agricultura local, pois muito em breve teremos uma feira do produtor sendo uma mini feira do CEASA.

RETORNO da Secretaria da Agricultura poderá apoiar e estimular a Cooperativa de Produtores para iniciar a produção em uma agroindústria agregando valor aos produtos não da horticultura, mas também da fruticultura, além de prestar serviço para a produção de ovos e queijos desenvolvendo as propriedades do interior e com qualidade.

COLOCAÇÃO de quebra-molas na Avenida Ângelo Guasselli deveria ser acompanha de uma sinalização de pista mais eficiente com a numeração regressiva pintada sobre o asfalto. O que se vê são veículos quase que arremessados ao alto por não identificarem o obstáculo redutor de velocidade. Seria a falta de tinta?

