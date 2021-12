ASSESSORIA Municipal de Turismo tem se esmerado com a realização da programação de Natal que ocorre diariamente em algum ponto do município. A parceria com o SESC/SENAC permitiu uma enorme diversidade de entretenimento para jovens e adultos. Oportunidade para a comunidade aos poucos retomar a normalidade e a confraternizar.

PREÇO do botijão de gás na cidade está R$ 90,00 para quem for na revenda buscar. Do contrário já tem botijão na tele por mais de R$ 115,00. A comodidade custa caro.

DEFINIÇÃO de como estados que cobram mais do que a base do ICMS para energia, combustíveis e telecomunicações irão ou não restituir esta diferença (no RS combustível é de 30% quando por decisão do STF não poderia ser maior do que 17,5%) será ou não um alívio para os consumidores. Como STF certamente não quer prejudicar estados, mas os Estados assim não pensaram ao aumentar impostos. Já deveria na sentença definir a devolução do imposto cobrado a mais, mesmo que fosse em desconto na conta de energia e telecomunicações ou no preço dos combustíveis. A solução é simples, mas para estados que querem solapar seus contribuintes sempre será difícil.

ORÇAMENTO de Osório será de R$ 246 milhões para 2022. Secretarias da Saúde e Educação terão a maior fatia chegando a quase 50%. Já para o Hospital de Osório tudo indica que será destinado apenas R$ 26 mil reais, ou seja o Hospital não é prioridade para o município.

