FISCALIZAÇÃO da prefeitura deveria chamar as empresas de telefonia e internet para retira várias pontas de fios caídos sobre os passeios públicos e ruas da cidade. Não se sabe se este rompimento é devido a tentativa de roubo, pela ação de caminhões que transitam dentro da cidade ou pela concorrência desleal entre as operadoras. Mas o que se tem visto é que estes fios pendentes podem vir a causar acidentes, até mesmo graves se envolver um motociclista ou ciclista. Na rua Duque de Caxias no bairro do Porto há vários pontos, assim como havia na esquina da Manoel Marques e Júlio de Castilhos (onde até foi rompido um cabo de maior espessura da telefonia.

PRFEITURA de Capão da Canoa agiu corretamente em determinar que veículos com som auto sejam autuados e até recolhidos por terem equipamento de som ligado em volume elevado. Aqui em Osório é uma gandaia onde tem veículos que se houve o som há três quadras de distância em plena luz do dia e não se trata de carro de som, que também tem momentos de volume elevado, principalmente quando transita em ruas entre edificações. Quem sabe se siga o exemplo da Prefeitura de Capão que apenas está usando do que já dispões o Código de Trânsito e resoluções do Contran.

DEPARTAMENTO de Trânsito poderia sinalizar melhor a existência das faixas elevadas e “quebra-molas” colocando uma numeração regressiva até o obstáculo. Isto deve também ocorrer entre cruzamento de vias que tem as depressões para curso de águas fluviais. No cruzamento da Marechal Floriano com a rua Joanin Gamba, até mesmo viaturas da Brigada Militar costumam praticamente deixar parte da dianteira do veículo quando passam em velocidade pelo cruzamento sendo a Marechal Floriano a via preferencial.

