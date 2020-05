CEEE no domingo a interrupção de energia na área central da cidade. Foram praticamente 6 horas sem energia para que fosse procedida a troca de isoladores e fiação de alta tensão na Av. Jorge Dariva. Este corte de energia estava programado para dois sábados seguidos, mas por solicitação do Sindilojas ficou para serem realizados em dois domingos. O retorno do fornecimento foi em torno das 16 horas quando novamente foi interrompido por mais meia hora devido a uma das fases de energia ter apresentado problema ao ser religada. O serviço da CEEE é de manutenção de rede.

EX-MINISTRO Sérgio Moro a cada dia decepciona ainda mais os brasileiros com sua tentativa de desestabilizar o governo Bolsonaro. O Ministro Celso de Melo por sua vez ao decidir por divulgar uma reunião ministerial incorreu em algo criminoso, pois a divulgação da íntegra da reunião poderia ter colocado o governo em situação constrangedora perante o país e ao mundo. Irresponsabilidade que deve ser penalizada. Um erro grotesco deste tipo para onde não há recurso é um crime contra um dos poderes constituídos. E são estes mesmos fanfarrões comedores de lagosta e vinhos finos que deveriam ser os defensores da Constituição. Se bem que o STF já deu mostra de estar mais para um circo jurídico do que para uma alta corte de um país gigante como o Brasil.

CELSO de Mello fez melhor do que qualquer marqueteiro político faria para elevar o nome de um candidato. Foi para virar de cabeça para baixo as pesquisas que apontam Bolsonaro com baixa popularidade. Quem derreteu popularidade foi o governador Doriana, o governador WitzelRivotril e agora o ex-juiz Sergio Moro que terá um “r” duplo para uma possível candidatura.

PURITANÍSSIMA Rede Globo não perdoou os palavrões de Bolsonaro na reunião ministerial, sendo taxado como grosseria. Quando era o Zé da Canha falava coisas escabrosas sobre mulheres bissexuais ou homossexuais. Mas a poderosa Globo considera cultura expor cenas de sexo em vários horários da programação, traição familiar, pegação geral entre outras com a exposição dos seus artistas. Coisas que nunca ocorreram com atores como Tarcísio Meira e Glória Menezes e alguns poucos por que estes tinham valores morais e serem preservados, nunca chegando ao devasso que hoje se vê nas telas.

