POLÍTICA em Osório está esquentando nos bastidores. As denúncias feitas pelo Papo Federal do blogueiro Plotter que, retificando nota da coluna desta semana passada disse que o mesmo havia sido funcionário comissionado em 2017 pela prefeitura, na realidade foi em 2013 no governo de Romildo Bolzan, está gerando a criação de uma CPI na Câmara de Vereadores sob supostas irregularidades em compras na Secretaria da Saúde. Mas ontem já se ouviu falar que o PDT está a lançar um contraveneno com uma CPI sobre o pré-candidato Roger. Quando chega período pré-eleitoral parece que somente neste tempo é que surgem irregularidades e não quando estas podem ter ocorrido. O jeito é aguardar os acontecimentos e os esclarecimentos dos denunciantes. Por enquanto é só PAPO FEDERAL NELES.

DEFESA Civil expediu alerta ontem no meio da tarde para as fortes chuvas que vão ocorrer a partir da noite de hoje e se estenderão até amanhã às 23hs. Segundo o alerta ventos entre 70 e 80km/h e o volume de chuva neste período de 24 hs será de 80 a 100mm. Moradores de encostas e próximo a rios devem ficar alerta. Município de Maquiné, caso tenha intensidade de chuva prevista poderá gerar a elevação rápida do nível dos rios e a interrupção das barragens que servem de acesso a localidades mais ao interior.

CHUVA intensa prevista para todo o litoral e ventos fortes vem a ocorrer num momento em que muitas casas ainda estão sendo consertadas em decorrência do ciclone da semana passada. Em Balneário Pinhal a situação ainda é mais crítica, pois a chuva de granizo ocorrida na noite de sábado destruiu telhados de várias casas que estão tendo a atenção da Defesa Civil da cidade. Os trabalhos seguem intensos para recuperar os telhados, tendo a prefeita liberar o funcionamento das madeireiras para o comércio de telhas e lonas aos donos de imóveis atingidos pela intensa queda de granizo.