SOCIEDADE médica do Brasil deveria convocar a classe para reunir experiências e protocolos praticados no enfrentamento da pandemia. Quem sabe chegassem a ouvir experientes médicos que usaram medicamentos de forma profilática para seus pacientes com Covid 19 e obtiveram sucesso evitando a internação em leitos de UTI. Há vários médicos usando protocolo de profilaxia em vídeos na internet e outros tantos eu foram `s redes de televisão. Não se quer acreditar que diante da pandemia muitos tenham se rendido a pressões de laboratórios farmacêuticos. Mas se vier a ser comprovada a eficácia de alguns protocolos de baixo custo e de excelente resultado podemos estar diante de genocidas. Já são mais de 100 mil óbitos e muitos destes poderiam ser evitados?

LEITOS da UTI de Osório voltaram a ter medicação para ter todos em condições de receber pacientes. Logo que os 10 leitos ficaram disponíveis a lotação já foi completada. Mais 10 leitos de UTI estão para serem instalados no Hospital de Osório e mais cinco em Tramandaí. Mas quem sabe com o uso do protocolo de profilaxia existente e “sem a comprovação científica” possa reduzir a pressão por mais leitos. O kit Covid já existe para ser distribuído, mas tudo indica que ficará armazenado e não servindo nem mesmo a quem precisa por outras enfermidades que o mesmo medicamento é prescrito.

SECRETÁRIO Estadual da Bahia em vídeo divulgou que o seu estado passou a prescrever o kit Covid par seus pacientes com suspeita de contágio pelo coronavírus. Médica baiana tem assim feito em cidade do interior e obtido pleno êxito sem internações em UTI e que chegou a implorar ao presidente Bolsonaro remessa do kit para que pudesse tratar de seus pacientes. Na Bahia o governo petista relutou em utilizar o protocolo com hidroxicloroquina, mas com a alta de contágio decidiu alterar o procedimento.

CENTENAS de médicos estão se unindo para colocar em ação o uso do kit Covid para tratamento profilático dos pacientes. O Ministério da Saúde mudou as instruções depois que assumiu o novo ministro Eduardo Pazzuelo deixando os médicos darem o diagnóstico e protocolo para salvar vidas. Se vier a ser comprovada cientificamente a eficácia do kit Covid podemos estar diante de um contingente de genocidas a começar pelo STF, Governadores, Prefeitos e ministro Mandetta. Isto sem falar na grande mídia que trabalhou para o caos social e a serviço de políticos oportunistas.