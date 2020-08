JUSTIÇA Eleitoral já inicia nesta semana a convocação de mesários visando o pleito deste ano que ocorrer em 15 de novembro e depois em 29 de novembro nas localidades onde haverá segundo turno. Mesários que estejam em grupo e risco serão afastados e, portanto, quem quiser integrar as equipes de mesários e não estejam em grupo de risco poderão se apresentar junto ao Cartório Eleitoral da cidade que fica próximo à prefeitura na rua Sete de Setembro.

BURACOS no asfalto na rua Reduzino Pacheco seguem sem qualquer ação da Secretaria de Obras que deve estar sem recursos para compra de materiais. Ao longo de mais de duas quadras há enormes buracos junto ao meio em um dos lados da via. Os buracos resultaram da canalização de esgoto realizada e que veio a levar a base do asfalto abrindo as crateras. Terminado o Covidão osoriense certamente que a Secretaria de Obras terá recursos para a realização dos devidos reparos.

DESDE o começo da quarentena em março deveriam os prefeitos e governadores restringirem o acesso aos estabelecimentos comerciais e de serviços, mas nunca tê-los fechado ou reduzido seus horários de atendimento. Foi um erro gravíssimo que provocou o fechamento de vários estabelecimentos comerciais, redução salas locadas, profissionais liberais sem realizarem atividades entre outros tantos problemas causados. A OMS não foi clara aos governantes brasileiros de que vírus não descansa em final de semana e nem dá expediente em horário comercial apenas. O rigor deveria ser nas regras de higienização, distanciamento e de aglomerações sociais e esportivas. Isto sem falar que poderiam ter salvo vidas utilizando o protocolo de profilaxia, assim como foi a da vacina da gripe. Agora os chineses creditam que o uso da Cloroquina tem efeito profilático, enquanto que aqui não se usou por que foi dito pelo presidente baseado em trabalho do Hospital Albert Einsten e verificado por dezenas de médicos no país. E agora cadê os genocidas????