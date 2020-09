TUDO indica que o PDT se rendeu aos fatos de que não tem em suas fileiras outro nome que possa enfrentar o candidato emedebista Roger Caputti. Mais ainda tiveram de reconhecer em Eduardo Renda, atual vice, como sendo a carta na manga para dar continuidade a gestão “pedetista”. Tudo indica que os grandes pinus mataram toda grama que poderia estar emergindo, ou melhor a renovação de lideranças partidárias foi sendo sufocada para purpurinar os grandes lobos.

HÉLIO Bogado, pré-candidato pelo PSB, segue lançando farpas sob a gestão pedetista. Em sua última aparição nas redes sociais levantou valores pagos a impressos de uma mesma gráfica na cidade na gestão toda e que também foi a que produziu material impresso de campanha para o PDT. Aos poucos está descortinando muitos feitos ocorridos atual administração e que promete mais descobertas. Pelos acontecimentos políticos as “descobertas” já detonaram uma candidatura e o poder destruidor da reputação do partido já corre na cidade.

GRANDE redução de gastos produzidos pela secretária de Administração Lisete dos Anjos pelo visto somente se restringiu a cortar as publicações legais em jornal impresso onde são divulgadas as licitações e contratos fechados com o poder públicos para conhecimento dos contribuintes. No entanto, o mesmo não acontece com outros veículos de comunicação que cedem espaço para divulgação da administração. De resto os gastos foram generosos com recursos da Saúde e pelo visto com milhares de impressos.