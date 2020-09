VEREADORES tem realizado vários pedidos de providências para consertos de vias públicas localizadas em bairros afastados da cidade. No entanto vias como a Reduzino Pacheco no trecho entre a Firmiano Osório e a Voluntários da Pátria há muito estão esburacadas devido ao sistema de esgotamento sanitário. Há também várias outras no bairro Caiu do Céu. Além de eu seria importante fazer o prolongamento da Av. General Osório ligando o bairro Pitangas à rua João Sarmento.

SUBSÍDIOS do prefeito, vice-prefeito e secretários municiais foram fixados em julho para a próxima gestão 2021 a 2024. O salário do Prefeito será de R$ 19.700,00, do vice-prefeito de R$ 10.000,00 e dos secretários municipais em R$ 7.670,00 em valores brutos. Em todos estes subsídios ou a redução do valor em poucos reais (praticamente um arredondamento de valores dos atuais subsídios recebidos). Durante os próximos quatro anos serão reajustados anualmente pelo mesmo percentual dado ao funcionalismo municipal, tendo direito a férias e 13º salários. Por força de lei a fixação somente deve ocorrer antes da nova gestão assumir, assim como os subsídios dos vereadores que ainda não foram definidos para a próxima legislatura.

PREFEITURA abriu concorrência pública para o dia 22 de setembro, para contratar profissional da área técnica para realizar auditoria em 50 processos licitatórios para analisar aquisições e contratações realizadas para o combate a pandemia. Os processos serão para averiguar da licitude dos procedimentos adotados nas compras da Secretaria da Saúde a fim de apurar o Covidão osoriense. Denúncias realizadas foram levadas à câmara municipal para abertura de processo de cassação do vereador Emerson Magni apontado no processo administrativo que apurou as irregularidades na pasta.

PREFEITO Eduardo Abrahão tem trabalhado meio expediente em decorrência de cuidados com a sua saúde e por conta da pandemia. Certamente que há poucos meses de encerrar seu mandato os fatos elencados ocorridos na Secretaria da Saúde representam um grave golpe na administração e na campanha política, ao qual teria importante papel a desempenhar na eleição de seu sucessor. Contudo terá de confiar a continuidade de sua gestão ao seu vice-prefeito Renda que o acompanhou nestes 8 anos à frente da administração municipal.