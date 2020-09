VEREADOR licenciado e ex-secretário da Saúde Emerson Magni retona à cidade nesta semana para providenciar sua defesa junto à comissão processante criada para dar início ao processo de cassação de seu mandato. Depois das denúncias realizadas e alegando problemas se saúde, alegando estado depressivo, preferiu se afastar da cidade e viajar para a cidade de Palmeira das Missões. O ex-pré-candidato do PDT ainda deerá responder a muitos outros processos junto a Promotoria Pública, à Justiça Federal e ainda podendo ter de ressarcir aos cofres públicos se apurados desvios de recursos ou superfaturamentos.

CANDIDATO da coligação PP-PDT Eduardo Renda terá a complicada missão de ouvir os reclames da cidade quanto às irregularidades cometidas na Secretaria da Saúde. As denúncias estão sendo apuradas e certamente que será cobrado pelos eleitores já que muitos dos fatos decorrem há algum tempo naquela secretaria com participação efetiva de funcionários de quadro.

CONVENÇÃO do PDT realizada no sábado na Câmara de Vereadores teve a presença de Ciro Simoni e Romildo Bolzan Jr. para assegurar a indicação da professora Lourdes Helena para candidata a vice-prefeita. O PDT deverá ter o maior número de candidatas mulheres, pois além da vice-prefeita serão mais cinco candidatas a vereadora. Considerando que cada partido deverá apresentar quatro candidatas esta poderá ser a eleição com maior número de candidatas mulheres.