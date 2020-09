MDB fará sua convenção na quarta-feira. Está em processo de cozimento a coligação do MDB com Roger Caputti para prefeito e de Martim Tressoldi do PSDB para vice-prefeito. A nominata dos candidatos a vereador além dos atuais vereadores Charlon, Ed Moraes e Lucas Azevedo terá o ex-vereador e ex-secretário de Obras Zé Luciano do MDB. Haverá estreantes entre eles Alesson Santos da Juventude do MDB.

FINAL de semana foi agitado na região em termos de ocorrências policiais. Assaltantes de banco se fizeram presentes em Osório, Capão da Canoa e Itati. Os meliantes de Itati foram surpreendidos pela Brigada Militar e depois de um intenso tiroteio em meio a uma plantação de bananeiras foram mortos os três assaltantes.

NESTA última semana prefeitos e governadores se mobilizaram para flexibilizar decretos de restrições de funcionamento dos comércios e também academias, além da circulação de veículos de transporte e passageiros. Um pouco tarde para se darem conta de que fechar a economia era trabalhar contra a população e em vez de poupar vidas será de prejudicar a vida de quem sobreviveu à pandemia. Se as medidas de profilaxia tivessem sido adotadas no começo milhares de vidas estariam salvas e as despesas teriam sido muito menores. Mas os “doutores” decidiram confinar a amedrontar a população acreditando no famigerado e ganancioso governador João Dória. Tudo por que no final das contas quem vai arcar com o prejuízo é a própria população que teve suas vidas “salvas” e passarão a serem escravos destes genocidas.