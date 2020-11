ENCERRA no dia 31 de outubro a contagem de notas fiscais para obtenção do desconto de Bom Cidadão para o pagamento do IPVA 2021. O desconto máximo é de 5% para quem solicitou a colocação do CPF na nota em mais de 149 notas fiscais eletrônicas no período compreendido entre 1º de novembro de 2019 e 31 de outubro de 2020. Quem atingir o número entre 50 de 99 notas tem desconto de 1%; para quem atingir de 100 a 149 o desconto é de 3% e de 150 para mais é de 5%. Este desconto é válido mesmo para o pagamento parcelado ou pelo final da placa, assim como na antecipação do IPVA até 31 de dezembro.

HOSPITAL de Osório segue seu projeto de reforma dos quartos de internação. Até o mês de julho as doações, campanhas e bingos permitiram a arrecadação para reformar todos os quartos da ala SUS. Agora empresários e pessoas sensibilizadas com a causa do nosso Hospital estão permitindo a reforma de toda a área de quartos privativos para atendimento de pacientes internados particular e convênios. Nosso hospital está mudando para melhor e conseguindo ampliar serviços a partir da chegada a UTI que se espera que fique permanente para atender a demanda da região.

NOVO sistema de pagamento e transferências criado pelo Banco Central e que começa a ser oferecido pelos bancos e fintechs, o PIX está dando o que falar. O meio é seguro e confiável, além de não haver cobrança de taxas como as de realização de DOC e TED que normalmente os bancos cobram em torno de R$ 10,00 ou mais. A questão que se tem levantado é que em caso de sequestro, assalto ou invasão domiciliar ou comercial a pessoa pode ser ameaçada e realizar a transferência de saldo de suas contas a conta de criminosos como tem ocorrido com relação a saques do FGTS, auxílio emergencial e outros golpes que estão sendo aplicados à população. Tudo isto sem precisar ir ao banco ou caixa eletrônico. A crítica está no fato de vir a facilitar a ação dos criminosos que obrigarão seus reféns a realizarem um PIX para contas de assaltantes.