CAMPANHA em Osório tem transcorrido num clima de normalidade e com caminhada intensa dos candidatos na campanha no corpo a corpo. A população encontra-se dividida e a entrada de Hélio Bogado pode absorver muitos dos descontentes no PDT que farão o voto de protesto, incluindo o magistério não muito simpático à candidata a vice Lourdes Helena. Muitos pedetistas ainda não assimilaram o ingresso de Renda como candidato a prefeito tendo o PDT de vice. A pergunta que tem ficado no ar é por que não o Kalú?

ALGUÉM tem ouvido falar sobre o programa Fome Zero? Pois ainda conta no site do Banco do Brasil o link para doação ao programa do governo petista que aliás arrecadou e não divulgou onde o mesmo foi aplicado. Mas o que se sabe ao certo é que a fome ainda existe e a pobreza aumentou com a atuação da atrapalhada Dilma.

PANDEMIA servir para revelar o triste destino a que foi relegada a Unicnec que está atolada em dívidas bancárias, em especial ao Banco do Brasil. A unidade de Osório serviu para garantia bancária para empréstimos milionários da CNEC nacional que é presidida por um deputado federal do Rio de Janeiro. Foram empréstimos e renovações destes em que o patrimônio construído na cidade foi dado em garantia. A CNEC de Osório era uma das poucas unidades espalhadas pelo país que tinha recursos em sobra, mas que foram centralizados em Brasília para custear unidades deficitárias. Pelo tamanho da dívida certamente será entregue ao banco para futuro leilão. O fim de um abnegado trabalho dedicado por vários anos de pessoas da nossa cidade.

GOVERNO do Estado não providenciou ainda os macacões descartáveis para que as professoras possam estar devidamente protegidas de contaminação pela Covid19. A economia gerada com a paralisação poderia ser aplicada na aquisição e implementação de ensino à distância. Seria menos oneroso ao estado fazer de conta que há ensino de qualidade e caberia aos pais incentivar seus filhos ao estudo remoto e à aprendizagem, já que adoram presentear as crianças com celulares e tablets. Além de que professor não gosta de sala de aula, mas da sala de professores.