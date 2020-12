IMPREVIDÊNCIA Administração municipal fez com que a coleta seletiva de lixo fosse paralisada nas últimas três semanas sem qualquer aviso à comunidade da paralisação do serviço. Assim o vento nordeste está a fazer a limpeza das ruas fazendo rolar o lixo que seria reciclado. Isto não é jogar limpo com Osório. Contratos de serviços deveriam ser precedidos de dois meses antes de seu término para haver tempo hábil para licitação e prazos recursais até mesmo para a empresa contratada já se prepare para o desligamento e a nova possa substituir em condições de realizar o serviço.

ESTRADA lateral da BR 101 no trecho urbano de Osório sentido Osório-Torres está necessitando de vários reparos pela CCRVia Sul. Além dos buracos no asfalto, há acúmulo de água junto ao quebra-molas próximo à rua Machado de Assis, bem como deste obstáculo que está em parte destruído. Não esquecendo de que a luminária da passarela junto ao pátio da escola Rural está há mais de um ano sem funcionamento.

NOVA gestão municipal vai herdar muitos buracos, sejam nas vias públicas como também orçamentárias como pagamento de empréstimo de 20 milhões de reais, Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais e os que vão surgiu na Saúde, principalmente em decorrência das investigações da PF e Ministério Público de Osório. Talvez os milhões que virão da parcela destinada ao município das compensações da Lei Kandir possam ajudar a evitar o aperto nas contas. Lei neste sentido foi aprovada no Congresso esta semana e já vai injetar alguns milhões nas contas de estados e municípios exportadores como é o RS.

EXPECTATIVA sobre quem será o secretário de Desenvolvimento e Turismo de Osório. A princípio estava cotado o ex-candidato Cristiano Zart que deixou de concorrer para apoiar campanha do MDB. Como negociações com o PP estão gerando alguns cargos poderá haver surpresas ou não.

SORTEIOS semanais da premiação da Campanha “Sonho de Natal dos Bons Ventos” está ocorrendo todas as segundas-feiras. São mil reais em vale compras a serem gastos no comércio da cidade. O primeiro sorteio foi no dia 11 de novembro e já foram sorteados seis clientes que compraram nas seguintes lojas: Auto Peças Pereira ganhador foi Paulo Ferri; Panter Calçados ganhador Gustavo Gomes; Feira dos Retalhos ganhadora Carolina Lopes; Supermercados Dalpiaz ganhador Orlando Alberto Cavalheiro; Relojoaria e Ótica Real ganhadora foi Cláudia Witt; Colombo Materiais Hidráulicos ganhador Caio Martins. Na próxima segunda-feira será o 7° sorteio que poderá ser visto pelo Youtube ou facebook da ACIO a partir das 19hs.