PESQUISAS que eram vistas durante o ano sobre a popularidade de Bolsonaro era o termômetro para saber da revolta popular e momento certo de darem “o bote”. Quem quiser se aprofundar neste atoleiro pode ver no YouTube vídeo do blogueiro Kim Paim que explica toda a ação nefasta dos chefes dos poderes contra Bolsonaro. Assim se explica por que a grande mídia tem mudado o tom a exemplo de um cachorro que corre atrás de um carro em movimento e quando o carro para o cão fica perdido sem saber para que lado vai.

DECORAÇÃO natalina da praça da Catedral ficou pronta na semana passada. Enquanto alguns municípios já estavam decorados para o evento natalino desde o início da segunda quinzena de novembro. Talvez a demora tenha sido em decorrência da amarga derrota eleitoral não assimilada pela secretaria de Desenvolvimento e Turismo.

PREFEITO eleito, Roger Caputti já está com quase todo seu secretariado pronto para assumir em 4 de janeiro. A partir deste dia será uma batalha para conseguir reorganizar a administração municipal, assim como as finanças da cidade para que não entre em colapso num futuro não muito distante. Soma-se a isto o problema crônico de atendimento à saúde e da falta de medicamentos por descontrole nas compras. Em pleno fim de governo a cidade ficou também por mais de um mês sem o recolhimento do lixo reciclável, ofuscando todo o investimento realizado com o programa Jogue Limpo com Osório.

PREFEITO Gauto, em Tramandaí vai recuperar várias ruas da cidade durante o período de veraneio, a começar com a parte da Av. Beira Mar entre a avenida de acesso à plataforma e o santuário de Iemanjá. Outras ruas estão previstas para serem recuperadas.O que se lamenta é que isto somente venha a ocorrer no período de veraneio e durante o ano a população fixa sofre com ruas esburacadas e cobertas por mato e águas represadas.