LITORAL nos próximos 15 dias terá dados para verificar o comportamento da pandemia na região, depois de passados os dias das festas de final de ano que lotaram as praias. O grande problema está na aglomeração em pontos de bares e quiosques que ficam abertos até tarde e que foge ao controle do próprio estabelecimento comercial. É o caso ocorrido em Capão da Canoa, Imbé e Cidreira em que há pontos que são de badalação e logo no início da noite deveriam ser interditados os acessos. Mas pelo visto a vigilância espera haver a aglutinação para depois tomar providências. Erro de planejamento.

SECRETÁRIO de Obras Martim Tressoldi terá muito trabalho para recuperar as ruas da cidade. Em todos os bairros há buracos, afundamento do asfalto ou remendos maus executados. Há também a limpeza das ruas da cidade como é o caso da Rua Costa Gama no trecho do bairro Porto Lacustre onde o mato, além dos proprietários não limparem o passeio público, já está indo para o asfalto. Também deverá contatar com a CORSAN para que ruas abertas para consertos na envelhecida rede de distribuição de água da cidade possam recuperar as ruas onde houveram os reparos e com qualidade dos trabalhos.

PREFEITO Roger em sua gestão poderá retomar a urbanização da lagoa do Marcelino com um projeto que envolva todo o seu contorno premiando a cidade com belo cartão postal e excelente área de lazer. Um projeto que contemple área para caminhada e ciclovia e área de exercícios e quiçá consiga recursos federais para a limpeza da lagoa e que poderia servir até mesmo para banho no verão.