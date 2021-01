HOSPITAL São Vicente de Paulo manteve os leitos de UTI praticamente lotados durante a pandemia, boa parte dos hospitalizados atenderam a pacientes de outros municípios e por vezes pessoas de Osório foram transferidas para outros. A situação será melhorada a partir da semana que vem quando deverão ser entregues ao sistema mais 10 leitos de UTI numa parceria entre Amlinorte, Hospital São Vicente de Paulo, governo do estado e governo federal. Espera-se que com a abertura destes leitos esteja mais distante a possibilidade de Bandeira Preta na região.

DEPUTADO Gabriel Souza (MDB) está confirmado para ser o novo presidente da Assembleia Legislativa 2021/2022. O deputado que representa o litoral norte ganhou destaque nos dois mandatos quando o governador Ivo Sartori o tinha como líder de bancada. No governo Eduardo Leite, na reeleição de Gabriel teve grande participação nas negociações com o Executivo e definiam o rumo das votações de projetos importantes como o da prorrogação do ICMS em alíquotas maiores. Muito amigo do deputado federal Alceu Moreira e do prefeito Roger Caputti irá buscar projetos e recursos para a cidade.

ESTRADA lateral da BR 101 no lado do trecho urbano de Osório necessita de reparos em vários pontos da via. O asfalto está se deteriorando e muitos buracos já são perceptíveis. Secretário Martim Tressoldi terá de contatar a empresa CCRViasul para providenciar os devidos reparos e sinalização, além da iluminação da passarela junto ao acesso à escola Rural que está a escuras desde o final de 2019. A CCR havia realizado manutenções, mas esta parte continuou apresentando defeito, além de luminária que foi destruída em acidente defronte ao km 86.