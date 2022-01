EXIGÊNCIA de atestado médico para vacinação de crianças de 5 a 12 anos certamente levaria ao profissional a responsabilidade pelos efeitos colaterais ou até de sequelas que a vacina venha a ocasionar. Se nem os laboratórios que fabricam querem ter esta responsabilidade, por que jogar para cima dos profissionais médicos tamanha responsabilidade, se até mesmo estes desconhecem os reais efeitos deletérios das vacinas em adultos. Aos pais que querem vacinar seus filhos devem avaliar muito bem a situação sobre suas responsabilidades sobre vulnerável. É consenso de que a Covid para crianças raramente tem gravidade, o que já não se pode dizer sobre injetar algo sem a devida certeza e não ter como retroceder depois.

VACINAS estão sendo tão eficazes que logo que a pessoa ter a quarta dose, deverá retornar ao começo da fila para mais uma dose. Que vacina é esta que precisa praticamente de quatro em quatro meses receber uma dose?

SENADO Federal está ultimando o trâmite do projeto que criará o 14º salário para aposentados e pensionistas. O valor máximo é de dois salários mínimos, mesmo para quem tem benefícios com valor maior. Pelo trâmite está previsto que em março deverá ser pago o referente ao ano de 2020 e em março de 2023 será pago o de 2021. Claro se conseguirem colocar no projeto a origem dos recursos e ainda passar pela sanção do presidente Bolsonaro.

CONTA de energia da CEEE/Equatorial apresenta erro na apresentação do consumo. Segundo informações do 0800 houve uma falha na emissão de milhares de contas onde o consumo real da leitura ao detalhar apresenta três consumo se valores diferentes e no total dos Kwh estes são somados apresentando serem maior que a leitura real. O sistema gerou esta confusão devido a parte da conta estar com imposto do ICMS de 30% e parte do consumo com 25%. Mas fica a dúvida se a bandeira tarifária será calculada sobre o novo total de Kwh ou sobre o consumo real. A empresa deveria prestar esclarecimento público sobre o caso, assim como melhorar o atendimento no 0800 para esclarecimentos. PROCON deveria verificar se os cálculos da conta estão corretos e autuar a empresa pela emissão de conta de entendimento confuso ao consumidor.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some