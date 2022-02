SUSPENSÃO de cirurgias eletivas até o dia de ontem certamente interrompeu milhares de tratamentos em andamento. A Covid é um problema, mas se a sistemática de tratamento precoce fosse adotada evitaria que muitos viessem a ter complicações em decorrência de suas comorbidades. A nova “ciência” é de que quanto pior melhor e a prevenção fica para depois ou é demonizada pelos amantes da injeção experimental. Pessoas sãs estão se tornando cobaias e quem precisa de tratamento morre a porta de hospitais ou em busca de tratamento. A esquerda conseguiu realizar o desmonte até mesmo da ciência com a idiotização de gerações e com a pandemia uma geração de transtornos mentais.

ENQUANTO o povo é enganado com o tratamento precoce injetável de curta duração o STF faz caça a quem não subordina suas intenções ideológicas e cria leis como se estivesse no Império Romano. Roberto Jefferson já dizia sobre particularidades de membros da corte de fazer Sodoma e Gomorra ressurgirem das cinzas. O Stablisment se revira, se contorce sobre si e agoniza tentando tirar do povo brasileiro a esperança de por fim a corrupção e às mordomias de quem sempre viu no dinheiro público e no poder central sua melhor forma de viver às custas do povo.

CEEE vinha sendo permissiva aos seus usuários das estruturas de rede nas cidades. Agora a CEEE Equatorial vem realizando um pente fino nas redes de operadoras de telefonia, internet ou outras que utilizam seus postes e colocam verdadeiras gambiarras suspensas e fora dos padrões de segurança e normas da empresa. Já está acontecendo em Torres e Porto Alegre e irá se espalhar pelas cidades que eram cobertas pela CEEE. Vai sobrar muito fio e cabo de linhas obsoletas e outras em péssimas condições de instalação.

GOVERNADORES estão se superando na maldade com a população e em suas mentiras. Citam que congelaram o preço de pauta do ICMS dos combustíveis para evitar aumento dos preços dos combustíveis. Nunca faturaram tanto ICMS como estão agora, pois este preço de pauta é o dobro do que era em julho do ano passado e é um percentual que em janeiro voltou para 25%, deixando de ser os 30%. Em valores a arrecadação é mais do que o dobro de quando era 30%, devido ao alto preços dos combustíveis nos últimos meses. E ainda choram por que o presidente vai aprovar o aumento para Piso do Magistério para R$ 3.800,00 com os mais de 30% de reajuste. Quem sabe desta forma melhore a qualidade e a produtividade do funcionalismo. É aquela máxima onde menos é mais.

EXPEDIENTES de trabalho deveriam ser todos até as 14 hs, pois depois deste horário aumente a possiblidade de contrair a contaminação por Covid. Esta descoberta da “ciência” é dos administradores públicos que reduzem os expedientes deixando de atender o contribuinte, enquanto o mesmo contribuinte trabalha mais tempo para sustentar o serviço público.

CAPÃO DA CANOA já está com arrecadação maior do que a de Osório e com população fixa também maior. Enquanto o município que outrora pertenceu a Osório cresce a cidade ficou estagnada por décadas em decorrência de administrações anti desenvolvimentistas. Resultado de má gestão dos recursos públicos e de projetos de alcance social mais abrangentes por trabalhos paternalistas e eleitoreiros.

