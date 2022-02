SECRETARIA da Agricultura de Osório deve este ano montar uma patrulha agrícola eficiente e mais equipada para atender aos produtores rurais. Esta é uma importante forma de reduzir custos aos produtores e que possam continuar na atividade rural e dela sobreviverem. Uma equipe técnica eficiente e que possa dar a assistência com o auxílio da Emater de modo a maximizar a produção familiar.

DIVERSAS ruas da cidade já foram asfaltadas neste ano e em anos anteriores. Agora será pavimentada a estrada lateral da Estrada do Mar para acesso dos moradores da localidade da Várzea do Padre. No entanto, a estrada da lagoa do Horário que dá acesso ao canil municipal, ao lixão, a cooperativa de reciclagem e principalmente a uma grande geradora de impostos para a cidade a indústria Krömerling ainda não saiu do papel o asfaltamento prometido quando da vinda da empresa para a cidade. Como gerar empregos na cidade se não há incentivo para quem gera impostos e atrair maiores investimentos. Além disso, várias empresas carecem de mão de obra, pois a maior queixa é de que a mão de obra de Osório, além de desqualificada adora uma ação trabalhista, mas não ao trabalho. Um pensamento que muito preocupa investidores interessados.

DEPUTADO Gabriel Souza deverá vir a ser o candidato do MDB ao governo do Estado. A possível candidatura de Alceu Moreira tem perdido apoio de seus pares diante da mudança do eleitorado que quer dinamicidade e renovação. Eduardo Leite tem demonstrado sua articulação política e, graças ao derrame de dinheiro pelo governo federal na pandemia está injetando recursos em diversas áreas e conseguiu mudar situações administrativas que desde a época de Yeda Crusius já deveriam estar vigorando se aprovadas. O efeito devastador do PT, PSOL e demais da camarilha perdeu força depois de desnudados com a Lava Jato e a histeria de deputadas como Maria do Rosário e Luciana Genro. Sem falar na vice de Haddad, Manuela Dávila, que adora o país e está morando nos Estados Unidos. Parece que desistiu de Cuba.

