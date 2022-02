DIRETORA DA Vila Olímpica, a Cida, está reativando e recuperando aquele espaço de esporte e lazer que pouco foi melhorado ao longo de anos, desde a sua ativação. Agora já prepara para o cercamento da área de modo a dar maior segurança e a recuperação dos pavilhões das quadras esportivas, além da manutenção geral da grande área verde e campo de futebol. Tem se empenhado para tornar a piscina uma realidade para a comunidade e que aguarda verba federal que será destinada pelo deputado Alceu Moreira.

EMPPRESAS Vivo e Claro, e também a Vero (INB) estão ampliando suas redes de cabeamento de fibra ótica pela cidade. Todas se empenham para melhorar sistema de ligação com a rede mundial de computadores diante da demanda dos streamings que estão cada vez mais presentes nas residências. O advento das smarts TVs e em breve do 5G aceleram a competitividade na prestação de serviço de internet banda larga. Enquanto isto a rede de telefonia fixa da Oi ainda se mantém a mesma de décadas sem investimentos e buscando sair da recuperação judicial.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some