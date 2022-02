MORADORES de Atlântida Sul reclamam da coleta de lixo no sentido de que a coleta do lixo orgânico está recolhendo o lixo seco e misturando, sendo que o cuidado da separação está sendo perdido na localidade. A informação obtida é de que a empresa do lixo orienta para coletarem independente de haver separação ou não. A dificuldade está na imprecisão de um horário para uma coleta e outra gerando o descarte do lixo seco de forma incorreta. Secretaria do Meio Ambiente deveria orientar melhor a coleta a começar em colocar em turnos diferentes ou dias diferentes para cada tipo de coleta.

PROJETO do vereador Ricardo Bolzan de que a Secretaria da Saúde informe publicamente toda semana quais medicamentos estão em falta. Mesmo tendo sido retirado para uma melhor análise do caso, é inconcebível que medicamentos simples estejam em falta por semanas. Principalmente aqueles que são destinados para os pacientes em isolamento. Um controle maior do fluxo de medicamentos possibilitaria um melhor planejamento e compra antecipada que possibilitasse um prazo de entrega mais alongado, por parte do fornecedor.

MORADORES localizados próximos a rua Almirante Tamandaré poderiam contribuir com a fiscalização da prefeitura de modo e evitar que sejam jogados móveis e restos de poda de árvores junto ao meio fio. Tal entulho é prejudicial a própria comunidade que promove a proliferação de ratos e insetos, além de animais peçonhentos. A Prefeitura realiza a limpeza periódica, mas há a central de transbordo que fica próximo onde podem descartar diversos tipos de materiais, sem que poluam a cidade.

TERRENO baldio da prefeitura que fica defronte ao Posto de Saúde Albatroz poderia ter ao menos passeio público que permita a utilização pelos pedestres e ter um acesso adequado a área para uso dos caminhões e veículos da municipalidade. Exemplo tem de vir de quem cobra por este.

RENOVAÇÃO do contrato de concessão do serviço de água e esgotos com a CORSAN em Osório deveria exigir contrapartida de substituição de redes de distribuição de água com mais de 40 anos de uso. Cada dia mais e mais buracos são abertos em decorrência de rompimento destas antigas tubulações.

