SECRETARIA de Obras realizou na manhã de ontem a limpeza e manutenção da Praça das Carretas com serviços de capina, recolhimento de lixo e capina mecânica no meio fio do entorno da praça. A equipe certamente estenderá os serviços às demais praças da cidade, que com o verão rapidamente o mato toma conta dos gramados. Também se faz necessário a limpeza de meio-fio nas ruas da cidade, bem como certificar proprietários sobre a limpeza dos seus passeios públicos, pois há alguns que os pedestres têm de desviar do mato e entulhos.

QUEBRA-MOLAS colocados na rua Mário Silveira são necessários para que os veículos não abusem da velocidade non trecho entre o bairro Caiu do Céu e Porto Lacustre. O problema está na má qualidade do redutor de velocidade que assemelha a um amontoado de asfalto colocado transversalmente sobre a rua. Simplesmente o quebra-molas já está, em poucos meses de existência completamente destruído, sendo até mesmo perigo para motoristas.

GOVERNADOR Eduardo Leite esteve ontem em Osório para acompanhar a entrega e início de funcionamento de mais 10 leitos de UTI para atendimento de casos de Covid. A unidade que já conta com 10 destes leitos, agora vai dobrar a sua capacidade de atendimento tendo em vista que os atuais estão leitos estão lotados com casos de fora da região. O Estado deveria ter instalada esta capacidade no Hospital de Osório há mais tempo, tendo em vista a existência de recursos para tal e a carência que a região sempre teve em atendimento de UTI, mesmo fora da pandemia para atender as comunidades da região. Como diz o ditado, “antes tarde do que nunca”.PRESIDENTE do Hospital Marco Pereira está se recuperando de procedimentos médicos e que também contraiu a infecção pelo coronavírus. Devido a isto não se fez presente na entrega dos leitos de UTI recentemente liberados, mas a ele compete o esforço e empenho da sua equipe para que se torna-se uma realidade mesmo diante das dificuldades que o nosso hospital ainda enfrenta financeiramente.