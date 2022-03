ASSEMBLEIA Geral da Associação Comercial de Osório teve realizada a eleição e posse de sua diretoria na quarta a noite. Houve a apresentação de uma chapa de consenso foi aclamada. Assim a nova diretoria da ACIO ficou composta pelo Presidente Sérgio Boeira Madalena (Sérgio Madalena Imóveis e Seguros); Vice-Presidente: Lucas Daniel Gehlen (Massas Famigliare); Tesoureira: Laura Selau Maggi (Redemac Imaggi); Suplente de tesoureira: Gilson Becker (Posto Chimarrão). A gestão será 2022-23.

TAMBÉM será empossada a nova diretoria do Sindilojas que reelegeu o empresário Joel Dadda e que também é vice-presidente da Fecomércio. A solenidade de posse será realizada dia 30 às 20hs, tendo como local o Restaurante Parilla da Montanha localizado no Morro da Borússia. A solenidade contará com presença de várias autoridades locais e de representantes da Fecomércio e de Sindilojas de outras regiões.

