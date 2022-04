VEREADOR Vagner Gonçalves foi sentenciado em primeira instância a pagar indenização de R$ 6 mil reais ao ex-candidato a prefeito Helio Bogado por injúrias contra a família do mesmo. O vereador alegou usar da prerrogativa de imunidade parlamentar para o pronunciamento feito, mas o juiz entendeu o vereador extrapolou sua competência de pronunciamento como parlamentar. Depois do caso Daniel Silveira, vereadores devem conter o ímpeto de suas críticas quando se tratar de pessoas e empresas da comunidade, podendo serem condenados a pagar indenizações por injúria ou difamação.

SENTENÇA prolatada pelo juízo local deu força para que o político Helio Bogado através da esposa Donata Padilha com pedido de cassação do mandato do vereador do PDT Vagner Gonçalvez por falta de decoro parlamentar. Donata exerce cargo comissionado na Secretaria de Agricultura e foi fortemente criticada pelo vereador pedetista. O pedido foi encaminhado com prova documental à Comissão de Ética que é presidida pelo vereador Maicon do Prado (PDT) que fará o encaminhamento e análise do pedido. Se o pedido for aceito na Comissão o caso será levado a plenário e pode o vereador acusado perder o cargo. Caso isto ocorra o suplente Beto Gueiê poderá assumir a vaga. O clima deve esquentar nas próximas sessões do legislativo e haver um grande racha dentro da bancada do PDT.

DEPUTADA Federal Fernanda Melchiona (PSOL) através de emenda parlamentar, destinou R$ 300 mil ao Hospital São Vicente de Paulo. Ela foi recebida pelo presidente da entidade, Marco Pereira, membros da diretoria e conselheiros onde recebeu os agradecimentos pela atenção dada ao nosso hospital. Estas emendas estão reduzindo o déficit das contas da entidade no presente ano, pois a receita própria e dos convênios e repasses da Secretaria da Saúde do Estado não suficientes para cobrir todas as despesas. O Hospital também aguarda receber os recursos destinados pelos vereadores ao hospital quando o Legislativo devolveu parte do orçamento destinando a investimentos na cidade. Alguns vereadores destinaram em todo ou em parte dos R$ 150,00 que coube a cada um dos nove vereadores. Difícil está da administração municipal destinar parte do orçamento para contratação ou subsídio ao nosso hospital.

