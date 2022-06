Boca do Balão – 6522

DEPOIS do último vendaval a sinaleira da esquina da João Sarmento com a Marechal Floriano levou cerca de 5 dias para conserto parcial. Não retornou ao painel de led a indicação do tempo de abertura do sinal para quem se desloca no sentido Marechal Floriano – Centro.

COLETA de lixo em dias de ventos fortes é um problema para os moradores. Se colocam sacolas para a coleta estas vão ficar rolando pelas ruas e não são recolhidas. Se colocadas em tonéis plásticos evita-se o problema de o lixo espalhar, mas o coletor jamais coloca o tonel de onde retirou e o tonel vazio na calçada ou na beira das ruas acaba rolando rua afora. Melhor seria a instalação de lixeiras fixas, mas muitas acabam sendo um obstáculo a mais no passeio público, mas talvez seja a melhor solução.

PANDEMIA gerou o fechamento de várias lojas pequenas ou familiares na cidade cuja existência superavam mais de 30 anos em atividade. Estas estão dando lugar a lojas de grupos comerciais nacional ou estadual. Com isto mudam-se os hábitos de consumo e de pagamento para a evolução da tecnologia, tanto em atendimento, opções de compra e formas de pagamento.

AGÊNCIA do Banco do Brasil passou por uma reformulação geral de seu Lay Out interno. Além do novo visual, a forma de atendimento tem buscado ser mais ágil buscando cativar clientes. Poucos devem ter notado as diferenças, pois a adesão aos sistemas eletrônicos pouco necessita do atendimento de caixas e de atendentes. Um reflexo também da pandemia onde a população obrigou a se inteirar do atendimento eletrônico ou por via digital.

