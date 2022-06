Boca do Balão – 6528

DEPUTADO Alceu Moreira segue campanha para a sua reeleição à Câmara dos Deputados, depois de todos os tropeços que levou ao postular ser o candidato a governador e ser colocado do lado oposto. A candidatura de Eduardo Leite prejudica enormemente a candidatura de Gabriel Souza que vê apoios divididos, principalmente depois da junção do MDB e PSDB a nível nacional onde apoio a candidatos do PSDB foi objeto de barganha para que os tucanos apoiassem candidatura nacional de Simone Tebet.

CARÊNCIA de atendimento em pediatria no município de Osório está cada dia mais preocupante e tudo indica que a Secretaria da Saúde não tem ainda uma solução a curto prazo. No fim de semana uma mãe com seu filho de um mês fez uma via sacra para conseguir atendimento passando por UPA, Hospital de Osório, SAMU, Hospital de Tramandaí para conseguir atendimento em UTI pediátrica. Nesta maratona é de se imaginar o desespero dos pais da criança em que sentiram na pele a dificuldade de atendimento para a criança. Está na hora da procuradoria da Infância e Juventude juntar entidades e poder público para uma solução emergencial sob pena de omissão, pois há recursos para contratação, possibilidade de convênios entre outras, mas esperar que aconteça o pior é uma insensatez e uma irresponsabilidade.

PETROBRAS vinha ameaçando com aumento dos combustíveis há algumas semanas e quando anunciou o que se viu foram os postos de gasolina da cidade rapidamente pegando suas escadas para alterarem os preços de suas tabelas (quando existem e estão visíveis ao consumidor). Já na sexta-feira alguns já haviam alterado o preço para acima de R$ 7,00 o litro da gasolina comum. Neste momento se pergunta onde está a Promotoria de Defesa do Consumidor, Procon e outros agentes fiscalizadores. Mas experimente o consumidor cortar o galho de uma árvore do seu pátio para ver se logo não aparecem viaturas para multar e prender por crime ambiental.

