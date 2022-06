Boca do Balão – 6529

SEITA petista e velha imprensa querem idiotizar a população com suas ideias de idiotas. O desarmamento foi um destes, quando desrespeitando a vontade da população em plebiscito, Lula e sua quadrilha criaram o desarmamento para a defesa do cidadão de bem. No entanto, esqueceram que a bandidagem se armou fortemente ao arrepio das leis e sem qualquer ofensiva pelos órgãos de segurança. No que toca a questão da pandemia, a ajuda dos Supremos ativistas deu a governadores e prefeitos toda a sabedoria sobre o assunto, descobrindo que o vírus nada, mergulha, voa, morde, pica e ainda marca encontro esperando em qualquer superfície para obter um hospedeiro. A derradeira foi a questão do voto impresso, onde a bestialidade do TSE contaminou a mídia para divulgar que se voltaria ao tempo do voto a ser em cédula eleitoral, quando na realidade seria tipo uma emissão de cupom impresso logo após a conclusão do voto, sem a necessidade de manuseio do mesmo pelo eleitor, servindo apenas para conferência do impresso. A dúvida está em saber se o povo está se informando melhor ou a burrice de nosso STF, TSE, velha mídia e esquerdistas estão sofrendo de Alzheimer.



SINALEIRA da esquina da Mal. Floriano com a rua João Sarmento há tempos vem apresentando problemas, principalmente para os veí- culos que seguem no sentido bairro-centro pela Marechal. Vários reparos foram realizados e ontem mesmo já novamente neste mesmo sentido não estava a funcionar. No início da semana um acidente já ocorreu em decorrência deste mau funcionamento do semáforo.



MOTORISTAS que acessam a rua Reduzino Pacheco pela estrada lateral da BR 101 devem ter cuidado com um cabo telefônico suspenso a meia altura. A CEEE já havia realizado reparo, mas o cabo telefônico/internet ainda estava oferecendo risco aos veículos que por ali cruzam a via.



