Boca do Balão – 6530

PRISÃO de golpistas no centro do estado esta semana que ofereciam serviço de proteção a comércios em troca de pagamento, se fazendo passarem por uma organização criminosa ou milícia a atuar na cidade. Em Osório, situações similares foram alvo de comentários na primeira

quinzena deste mês e o assunto tomou conta nas conversas informais. Aqui na cidade a importância se reveste pela preocupação da comunidade desde que uma facção do tráfico assumiu a contravenção do jogo do bicho na cidade. Denúncias podem ser feitas ao disque denúncia de forma anônima pelo fone 181.



PREÇOS dos alimentos dispararam nos supermercados, principalmente os farináceos (massas, biscoitos e a própria farinha de trigo). Mas o que vem surpreendendo é o preço do litro do leite que no verão estava em torno de R$ 3,50 e hoje já estão nos supermercados da cidade a preços próximo a R$ 5,50. O mesmo se pode dizer da dúzia de ovos, onde compra uma dúzia pode custar cerca de R$ 9,00, mas no mesmo estabelecimento um “pente” com 20 ovos está pelo valor de R$ 14,00. Consumidor deve estar atento aos preços e variedades nos mercados, bem como antes de adquirir, pesquisar em pelo menos três pontos de venda diferente os mesmos produtos. As diferenças compensam, mesmo que tenha de compra um produto de cada tipo em estabelecimentos diferentes



Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some