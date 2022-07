Boca do Balão – 6532

POPULAÇÃO brasileira está pagando o alto preço de ter confiado em governadores e prefeitos devidamente autorizados pelo STF para medidas saneantes da pandemia. Se aqui as coisas tivessem considerado a economia também, mesmo com a guerra e a crise em outros países não estaríamos neste processo inflacionário que há muito não se via. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas se as pessoas fossem instruídas a terem os medicamentos simples a que são dados no tratamento dos casos ativos. A vacina muito em breve se terá mais notícias da eficácia, mas mais ainda dos efeitos colaterais como se tem divulgado sobre os documentos de pesquisa da Pfizer nos Estados Unidos.

PREFEITURA poderia dar publicidade para a população sobre a resolutividade das Unidades Básicas de Saúde existentes na cidade. O custo anual de cada uma destas, número de atendimentos médicos prestados e de atendimentos em geral. A nucleação destes postos, que praticamente se sobrepõem, poderiam ampliar a oferta de serviços médicos, evitar a falta de medicamentos e ter dois veículos para busca de pacientes para atendimentos quando estas forem de distâncias maiores e o paciente não tem como se deslocar até a unidade mais próxima. Maximizar a estrutura é pensar em saúde e manter unidades sem maiores benefícios à população local é desperdício.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some