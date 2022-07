Boca do Balão – 6537

SITUAÇÃO do Hospital São Vicente de Paulo foi exposta a vereadores e prefeito de Osório, Secretaria Estadual da Saúde e aos prefeitos da Amlinorte sem obter uma resposta concreta de aporte financeiro para custear a prestação de serviços hospitalares. A situação ficou insustentável depois da pandemia com o aumento de insumos e nenhuma contrapartida do poder público que administra os recursos do SUS. A situação é vivida por dezenas de hospitais filantrópicos e que atendem ao SUS no estado e poderá vir a ser a maior crise do setor de todos os tempos. O problema de atendimento hospitalar que já era crônico no Estado passará a crítico muito em breve. Estado poderia realocar os recursos que iria investir em estradas federais no Estado para “salvar” os hospitais gaúchos. Seriam R$ 500 milhões a mais para investir na saúde



