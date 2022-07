Boca do Balão – 6538

SINALIZAÇÃO informativa da cidade que indica serviços e locais públicos de interesse carece de maior atenção da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. Um exemplo é o visitante que se passa no sentido Centro – BR 101 pela rua 7 de Setembro passando ao lado da Prefeitura se prestar atenção na placa sob esta via ao lado da Rodoviária será indicado para o lado oposto de onde fica a prefeitura. Tais sinalização deveriam haver também no acesso de maior fluxo de cada bairro da cidade.

PROPRIETÁRIOS de imóveis de Osório ainda ressentem o aumento do IPTU de 2022. Prefeito Roger em campanha havia prometido abrandar os reajustes que ainda também tem correção a cada exercício. Para finalizar, muitos empresários ainda reclamam muito da implantação do estacionamento rotativo no ano passado quando a pandemia não havia dado trégua. Alegam que se estava difícil terem ficado fechados por longo tempo, o rotativo espantou a clientela. Administração municipal tem de buscar uma contrapartida para evitar que mais comércios fechem e um bom começo foi o lançamento do empréstimo com juros baixos a empresas lançado na semana passada.

SINALEIRA do cruzamento da Marechal Floriano com a rua João Sarmento tem funcionamento interrompido e parte da sinalização do semáforo está apagada. Os vários consertos tem sido paliativos e isto gera insegurança dos motoristas e pedestres que cruzam por aquelas vias.

ASSUNTO nos noticiários de agora é a quantidade de feminicídios, homicídios, suicídios e furtos. Além disso, tem se sinalizado que as pessoas estão sofrendo de ansiedade, depressão, transtornos mentais que certamente tem como origem os confinamentos, pois além e ficarem isolados dentro de casa e amedrontados pela mídia mórbida, muitos terminaram perdendo seus empregos e se endividaram. Não se tinha mais dinheiros para o aluguel, comida e transporte. Quem de são consciência ao ver sua vida desmoronar e ter de se tornar morador de rua suportaria tamanha carga emocional. Felizes foram o funcionalismo público, prefeitos, vereadores, toda a miríade de pessoas pagas com recursos públicos que a única coisa que perderam foi o cumprimento de horário para trabalho.

