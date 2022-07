Boca do Balão – 6540

REDUÇÃO do ICMS como foi aprovada em pouco tempo está demonstrando que realmente estava protegendo as pessoas e pensando em “salvar vidas”. Governadores, organizados como uma quadrilha seguiram saqueando o povo com seus impostos e geraram a inflação com seus confinamentos obrigatórios e com isto faturando muito mais nas arrecadações. É vergonhoso ver governadores da esquerda e também Eduardo Leite discutindo no STF para derrubar a constitucionalidade da lei que reduziu os impostos sobre serviços essenciais. Para estes governadores que nada entendem e se meteram a conhecedores da “ciência” na pandemia o essencial é aquilo que o estado pode arrecadar muito mais e sem muito esforço como na conta de energia, combustíveis, telecomunicações. Essencial é aquilo que é importante para que a população tenha acesso para seu bem estar, sua alimentação, moradia e lazer.

ELEITOR que consegue ver alguma razoabilidade em discursos proferidos pelo ex-presidente descondenado desconhece uma grande e importante parte da história. Mas para quem gosta de se atualizar basta saber como estão a vida dos argentinos, venezuelanos, chilenos, peruanos e outros países da América Latina. O comunismo é uma chaga humana que já matou milhões de pessoas de fome, tão pernicioso quanto foi Holocausto. A esquerda brasileira está ávida pelos recursos do país e está empenhada em não aprovar o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600, entre outras medidas benéficas a parcelas da população. Mas quando coloca em votação terminam por votar a favor, pois isto seria negativo para a imagem de quem sabotou o país e que acabou com a fome no Brasil.

