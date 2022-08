Boca do Balão – 6550

REQUERIMENTO do deputado federal José Rocha (União Brasil/Bahia), aprovado na Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados, sob a justificativa de melhorar a autoestima do Futebol Brasileiro e assim criaram um grupo para “monitorar a preparação” da seleção brasileira até a Copa do Mundo 2022. O dinheiro dos nossos impostos pago, será usado para que 11 deputados federais possam fazer turismo às custas da população brasileira no Catar (e possivelmente “esticarem” a viagem para mais algum ponto turístico que lhes agradarem, como por exemplo Dubai, Paris ou outro ponto de “troca de aeronaves” para completarem a sua “importante missão política”-futebolística. Assim, a ONG Ranking dos Políticos, a estimativa de gastos, calculando os números de 11 deputados acompanhados de um assessor cada, levaria a um custo aproximado de R$ 2,5 milhões aos cofres públicos! Enquanto isso, para o Saneamento Básico o Brasil serão menos de 1,5 bilhão de Reais em 4 anos. Os políticos usam nosso dinheiro à velocidade de R$110 milhões por dia (quase R$5 bilhões do Fundo Eleitoral) em campanhas políticas superfaturadas, enquanto que para saneamento básico, serão investidos 856 mil reais por dia.

PRIMEIRA posição regional e a sexta nacional em número de concessões, o Rio Grande do Sul registra 10.413 motoristas de táxi que receberam as duas primeiras parcelas do Benefício Taxista. Já. em todo o Brasil, 245.213 taxistas receberam o benefício, com valor de R$ 1 mil. A primeira etapa do programa teve início na terça-feira (16). Os dados constam em balanço do Ministério do Trabalho e Previdência que coordena a ação. Na Região Sul, existem 19.880 beneficiários do programa, número que a posiciona na terceira colocação nacional. A Região Sudeste é a líder, com 135.361 taxistas, seguida do Nordeste (68.558); e Sul. Com 6.910 beneficiados, o Centro-Oeste ocupa a última colocação nacional no número de motoristas atendidos.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some