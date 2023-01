BOCA DO BALÃO – 6592

EXCELENTE que a secretaria Arita Bergmann, as interventoras e o prefeito Roger em reunião com o vice governador Gabriel Souza estejam a buscar novos serviços e especialidades para o Hospital. Aliás, esta era exatamente a proposta do presidente Marco Pereira e que chegou a ser divulgada, inclusive com o aumento do setor de Hemodiálise e a criação do setor de Hemodinâmica. Também estavam nos planos o atendimento de pacientes com câncer. Trazer mutirões de cirurgias também trará receita e maior resolutividade ao Hospital, mas como fechará a conta do déficit se os valores pagos são deficitários dos procedimentos novos a serem propostos. Deveria sim haver um aporte financeiro extra ao Hospital para que amortize as dívidas contraídas ao longo do tempo e que comprometem qualquer gestão mágica que surja.

DEPOIS da intervenção feita pelo Governo Federal na administração da segurança e do governo do Distrito Federal, governadores de todo o país foram chamados para reunião e logo ofertaram policiais para a força tarefa contra os “terroristas” de Brasília. Por que será que não tem força tarefa para subir os morros cariocas, invadir redutos de traficantes, retirar garimpeiros ilegais da Amazônia e desarmar a bandidagem. Entre os “terroristas” muitas crianças e idosas acima de 60 anos o que representa uma grande ameaça para a nação. Enquanto isto um único ministro, aponta, processa, julga e condena e ainda dá a sentença sem qualquer base jurídica. Terrorismo é o que o Governo Federal fez com os manifestantes confinando num ginásio, sem água, comida e qualquer amparo. Cadê aquela turminha dos Direitos Humanos ou a moda agora é só fiscalizar maus tratos em pets e não cidadãos.

FORÇAS Armadas estão sendo severamente criticadas por esquecerem de seu principal papel dentro da Constituição Brasileira e em defesa desta. As palavras do ex-condenado de que havia um STF acovardado, de um governo acovardado e um congresso acovardado parece que também conseguiu sensibilizar os verde-olivas que de acovardados estão amarelados. É o comunismo instalado em todas as instâncias do poder e logo vamos ver os irmãos da Venezuela sendo repatriados ou voltando para casa por não saberem mais o que será pior se por aqui ou se será em sua pátria.