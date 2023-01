Boca do Balão – 6594

DITADURA da toga já conseguiu o grau máximo de aprisionar crianças, jovens, mulheres e idosos no mais novo assombro da Constituição e do rito processual sob a pecha de “atos terroristas”. Para quem conhece um pouco da história recente do país sabe que os terroristas que provocaram a intervenção militar de 64 na verdade estão ocupando o poder e agora não mais com o apoio da Família Castro, mas sim pelos parceiros do Foro de São Paulo que estão no STF. O país perdeu o rumo a partir das atuações perseguidoras e de total descumprimento da Constituição. Estão criando o estado de terra arrasada e ainda mentindo com todo o esforço que a Rede Globo e outras emissoras estão aquilatando com falsas notícias e deturpação da verdade.

DECLARAÇÕES desastrosas que não escondem a incompetência do ministro da Economia do ex-presidiário agitam o mercado e derretem preços de grandes empresas. Maior efeito deletério disto estão sendo o fechamento de centenas de empresas pelo país afora com a demissão de milhares de trabalhadores. É a fuga de capitais, empregos e investimentos do país para que os tomadores de dinheiros dos assalariados possam destruir a economia da nação para entregar aos países quebrados pelo socialismo as riquezas do nosso Brasil. Neste ritmo até o meio do ano o índice de desemprego voltará a bater o recorde que a presidenta dislexa e terrorista deixou registrado na história do país com mais de 14 milhões de desempregados. Foi pior do que durante todo o período da pandemia.