SUSPENSÃO de eventos públicos, por parte dos Executivos municipais do Litoral Norte, foi uma medida acertada diante da forte contaminação e que também proporciona economia às cidades. Complicado está conscientizar a rapaziada que ainda faz de conta de que nada os impede segue aglomerando e descuidando-se das regras básicas de prevenção. Aumento de fiscalização sobre aglomerações das mais diversas devem ser dispersadas com o alerta a buscar a conscientização deste público. Algo que os pais deveriam dar o devido exemplo.

VACINA para a faixa etária de 5 a 12 anos compreende um grupo de menor risco da doença. Além disso, estas crianças ainda são dependentes dos pais e que ainda respeitam a ordem e os ensinamentos em casa. Algo que os adolescentes desaprenderam em casa e na escola, principalmente depois do “ensino libertador dos oprimidos”. Ser tratado com a vacina experimental é uma opção dada, mas a educação de prevenção é que deveria ser obrigatória e de muito mais ênfase pelo fácil contágio em um descuido. Promover as loucuras de governadores e prefeitos nos dois anos passados foram as causas mortis de milhares, do empobrecimento de outros tantos, do analfabetismo funcional de milhares de crianças e jovens e o motivo do chororô da inflação gerado pelos politiqueiros que devem ser banidos no voto nas próximas eleições.

GOVERNADORES se preparam para assaltar o contribuinte com o descongelamento do ICMS sobre os combustíveis. No Rio Grande do Sul onde a alíquota era de 30%, por um período e depois foi estendido a pedido de Eduardo Leite até 31 de dezembro de 2021, a gasolina que era de R$ 3,40 chegou a muitos lugares a R$ 7,00 ou mais. Assim o Estado duplicou a arrecadação sobre os combustíveis com a venda de menos litros de gasolina devido ao alto preço de referência para fins de cobrança do imposto. Leite congelou a R$ 6,60 e com a redução de 5% do ICMs em janeiro caiu para R$ 6,17. Se voltar a flutuar em razão do calculo da média dos preços praticados nas bombas a cada quinzena poderá haver o aumento para algo entorno R$ 6,50 e como aumento da Petrobras novamente teremos a gasolina próxima dos R$7,00 ao consumidor. O consumidor, se pensar um pouco, imagina se o ICMS sobre os combustíveis fosse de 17%? A gasolina teria um preço abaixo de R$ 5,00 o litro. Mas roubam do contribuinte com este imposto insonegável e devolvem péssimos serviços à população.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some