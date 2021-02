AUMENTO de tráfego no cruzamento das ruas Santo Dumont com a Av. Ildefonso Simões Lopes (Av. do DAER) está exigindo maior cuidado de motoristas e motociclistas. Departamento de Trânsito poderia estudar a colocação de redutor de velocidade ou alerta de cruzamento para maior segurança. Acidentes já aumentam no local e felizmente reduziram no cruzamento da rua Santos Dumont com a Av. Marcílio Dias.

USO de celular ao volante está cada dia mais presente na cidade. Por vezes a coluna tem visto caminhões onde o motorista digita ao celular utilizando rede social. Mas outra situação perigosa e que dizem ter sido uma das causas da tragédia de atropelamento seguida de óbito do jovem de 20 anos na cidade refere-se ao uso de fones de ouvido. Este pequeno artefato sonoro (seja com fio ou bluetooth) ao volante, pilotando moto ou bicicleta impede que o som emitido por veículos seja ouvido, até mesmo buzinas. Até mesmo uma simples caminhada ou corrida com os fones pode impedir a reação do pedestre diante de uma situação de risco. Fica o alerta.

VACINAS expuseram um lado torpe de muitas pessoas. Depois de tanto tempo de cuidados e restrições, bem como de desinformações pela imprensa alarmista e seus “profissionais de imprensa” agora há a semeadura da discórdia entre a população. Se o Ministério da Saúde está providenciando a aquisição e distribuição e aplicação gratuita de vacinas, por que não aguardar pelo momento de vacinação de acordo com o cronograma? Há gente querendo e alguns conseguindo “furar a fila”, outros querem os holofotes (principalmente governadores) e outros que atrapalham o Ministério da Saúde a exemplo de STF, partidos nanicos em busca de um lugar ao sol e que espera-se que o povo os leve para o buraco em 2022.