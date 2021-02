SECRETARIA de Obras está trabalhando em ritmo acelerado para colocar muitas ruas e praças em dia com a conservação e limpeza. No sábado equipes estavam trabalhando na rua Reduzino Pacheco que estava abandona há mais de ano pela administração anterior. Haviam vários buracos no asfalto junto ao meio fio que tornavam perigoso estacionar na via. Um dos trechos precários eram justamente defronte a lares de idosos e mesmo com vários alertas feito por esta coluna foram ignorados pela administração. Agora tem secretário de Obras na prefeitura.

SECRETÁRIO da Saúde Danjo deve realizar um levantamento sobre o funcionamento da UPA. Qualquer situação que lá chega a espera é de no mínimo 3 horas para ser atendido, até por que existe somente um profissional médico para dar o atendimento à população. Sorte maior será de o paciente não necessitar de serviço de radiologia, pois na caixa o aparelho de Raio X não funciona, apenas gera prejuízo com a depreciação do equipamento. Enquanto isto, a fatura dos serviços segue sendo apresentada de acordo com o contrato que é de cerca de R$ 600 mil.

TRIBUNAL de Contas da União deveria pressionar os estados com maior número de mortes por Covid para saber onde e como foram aplicados os recursos federais liberados para o combate a pandemia. Enquanto o STF brinca de justiceiros o TCU agora quer brincar de fiscalizador dos recursos públicos. Todos estes idiotizados por Dória, mas principalmente com suas ligações espúrias com o PSDB que não fiscaliza e não pune pelos crimes cometidos contra o erário. Onde estava estes guardiães da Justiça e das contas públicas no governo petista e do PSDB em São Paulo?