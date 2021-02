VACINAÇÃO de idosos acima de 85 anos não avança e tudo indica que a nova faixa entre 80 e 84 anos deverá ocorrer o mesmo. A justificativa de muitos está que não querem receber a vacina, assim como é com a vacina da gripe. Outros legam o fato de não querer uma ou outra marca de vacina. Mesmo cadastrados para a vacinação não comparecem ao chamamento. Depois da campanha nesta quarta e quinta-feira, no sábado haverá mais um drive-thru junto ao Posto Central. É mesmo momento o quanto a Secretaria da Saúde era desorganizada, pois havendo o cadastro do cartão SUS já saberia o número de idosos na cidade, endereço e dados principais para mobilização de equipes volantes de vacinação. Quem sabe um cadastro bem organizado seja iniciado, pois novas campanhas de vacinação vão ocorrer e precisam ser organizadas e saber o público a ser atingido.

VEÍCULOS estão tendo objetos roubados de seu interior em horário de almoço próximo a restaurantes. Jornal Momento tem imagens de um veículo prata marca Chevrolet de onde dois elementos usavam o bloqueador de acionamento de alarme dos veículos a estacionar e depois faziam a vistoria interna sem qualquer dificuldade em busca de objetos de valor. De uma bolsa de uma motorista foram furtados dois mil reais que havia sacado de seu salário. Os elementos são os mesmos que cometem este tipo de furto nas imediações do Supermercado Nacional.